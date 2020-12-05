1975 model Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor

Amasya Küçük Sanayi Sitesi'nde oto elektrik tamirhanesi işleten Bahattin Şahin, anahtarsız çalıştırma, merkezi kilit, otomatik cam, geri görüş ve çeşitli sistemlerle donatıp tüm parçalarını elden geçirdiği 20 yıldır kullandığı klasik aracına bir otomobil fiyatı kadar masraf yaptığını anlatarak tamirhane yerine daha güzel bir ortamda sergilenmesini istediği için 100 bin liraya satışa çıkardı.