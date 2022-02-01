1976 model Murat 124'e öyle bir hale getirdi ki bakan bir daha bakıyor!

Yaklaşık 25 yıldır sektörde hizmet veren oto boya ustası Mustafa Yücel, “Araç yaklaşık 3 yıldır bende. 1976 model Murat 124, bu aracı Ankara’dan almıştık ve aldığımızda beyaz renkti. Sonrasında farklı renklere boyadık ve en son yeşilin farklı tonlarında boyamayı düşündüm. Yapım aşaması çok kolay bir olay değil, emek isteyen bir iş. Tüm parçaları farklı renklere boyadığımız için epey uğraştırdı ancak sonuçta iş bittikten sonra güzel bir görsellik oluştuğunda insan memnun oluyor” dedi.