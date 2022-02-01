1976 model Murat 124'e öyle bir hale getirdi ki bakan bir daha bakıyor!
Ordu’nun Altınordu ilçesinde oto boyama ustası Mustafa Yücel, 1976 Murat 124 model otomobiline yaptığı boya ile insanların ilgisini çekmeyi başardı.
Ordu’nun Altınordu ilçesinde oto boyama ustası Mustafa Yücel, 1976 Murat 124 model otomobilini farklı renklere boyadı. Yeşilin her tonunu barındıran otomobili görenler şaşkına dönüyor.
Ordulu oto boya ustası Mustafa Yücel, yaklaşık 3 yıl önce Ankara'dan beyaz renk Murat 124 marka otomobil satın aldı. İlk olarak aracı farklı bir renge boyayan Yücel, sonrasında ise sevdiği renk olan yeşilin farklı tonlarını otomobilinde uygulamaya karar verdi.
Otomobilinin her bir kaporta parçasını farklı tonlardaki yeşile dönüştüren ve Ordu sokaklarında otomobili ile dolaşan Yücel, vatandaşlardan olumlu tepkiler aldığını ve aracı gören herkesin önünde fotoğraf çekilmek istediğini belirtiyor.
Yaklaşık 25 yıldır sektörde hizmet veren oto boya ustası Mustafa Yücel, “Araç yaklaşık 3 yıldır bende. 1976 model Murat 124, bu aracı Ankara’dan almıştık ve aldığımızda beyaz renkti. Sonrasında farklı renklere boyadık ve en son yeşilin farklı tonlarında boyamayı düşündüm. Yapım aşaması çok kolay bir olay değil, emek isteyen bir iş. Tüm parçaları farklı renklere boyadığımız için epey uğraştırdı ancak sonuçta iş bittikten sonra güzel bir görsellik oluştuğunda insan memnun oluyor” dedi.