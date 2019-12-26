1977 model Renault Toros'u yeniden yarattı; şimdi paha biçilemiyor...

TOROS TARİHÇE Renault 12 Toros modelinin tasarımı Fransa`da bulunan bir tasarım bürosunca yapılmıştır. Ülkemizde Toros modelinin satışları şubat 1989 tarihinde başlamış, aynı tasarım 1990 yılında Renault 12 GTL adıyla Arjantin`de de üretilmiştir.Renault 12 Toros`un başlıca yenilikleri olarak 5 ileri vitesli şanzıman, ön ve arkada plastik tamponlar, plastik basamak eşiği genişleticisi ile SW modellerindeki port bagaj eklentisini sayabiliriz.Renault 12 Toros modelinin üretimi 2000 yılının şubat ayında sona ermiştir. Bu tarihten itibaren dünyada Renault 12 adıyla araç üretilmemiş, ancak Dacia adıyla Renault 12 lisanslı araçların üretimi 2006 yılına kadar devam etmiştir.