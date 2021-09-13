1989 model Serçe’yi, ''sürücüsüz'' taksiye çevirdiler

Yapılan işlemler sonrasında yaklaşık 15 bin TL'ye mal olan 'sürücüsüz Serçe', bugün parkura çıkarak Robotaksi görevini tamamlayacak. Parkurda tamamen üzerindeki sensörleri kullanarak yolunu bulacak olan araç, belirlenen noktadan aldığı yolcuyu başka bir yere götürdükten sonra parkur sonundaki alana kendi kendini park edecek.