1997 model Tofaş Doğan SLX'i fabrikadan ilk çıktığı gibi...
Kırıkkale'de yaşayan Fatih Yunus Güzel, 1997 model Tofaş Doğan SLX marka otomobili yaklaşık 1 ay önce Aydın'ın Çine ilçesinden 70 bin liraya satın aldı.
Kırıkkale'de yaşayan Fatih Yunus Güzel, 1997 model Tofaş Doğan SLX marka otomobili yaklaşık 1 ay önce Aydın'ın Çine ilçesinden 70 bin liraya satın aldı.
Kilometre yazmasın diye kurtarıcı ile getirdiği otomobilini iş yerinde sergileyen Güzel'in 8 bin 500 kilometredeki otomobili orijinalliği ve temizliğiyle görenleri şaşırtıyor.
Fabrikadan ilk çıktığı gibi duran otomobil, saat gibi de çalışıyor. Her gün iç ve dış temizliği yapılan aracın değişen parçası da bulunmuyor.