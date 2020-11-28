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  3. 28 Kasım 2020 12:16

1997 model Tofaş Doğan SLX'i fabrikadan ilk çıktığı gibi...

Kırıkkale'de yaşayan Fatih Yunus Güzel, 1997 model Tofaş Doğan SLX marka otomobili yaklaşık 1 ay önce Aydın'ın Çine ilçesinden 70 bin liraya satın aldı.

1997 model Tofaş Doğan SLX'i fabrikadan ilk çıktığı gibi...

Kırıkkale'de yaşayan Fatih Yunus Güzel, 1997 model Tofaş Doğan SLX marka otomobili yaklaşık 1 ay önce Aydın'ın Çine ilçesinden 70 bin liraya satın aldı.

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1997 model Tofaş Doğan SLX'i fabrikadan ilk çıktığı gibi...

Kilometre yazmasın diye kurtarıcı ile getirdiği otomobilini iş yerinde sergileyen Güzel'in 8 bin 500 kilometredeki otomobili orijinalliği ve temizliğiyle görenleri şaşırtıyor.

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1997 model Tofaş Doğan SLX'i fabrikadan ilk çıktığı gibi...

Fabrikadan ilk çıktığı gibi duran otomobil, saat gibi de çalışıyor. Her gün iç ve dış temizliği yapılan aracın değişen parçası da bulunmuyor.

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1997 model Tofaş Doğan SLX'i fabrikadan ilk çıktığı gibi...

"OTOMOBİLİ İLK SAHİBİNDEN ALDIM"
Genelde de yerli arabaları almayı tercih ettiğini ifade eden Fatih Yunus Güzel, internetten araştırarak bulduğu 1997 model otomobili ilk sahibinden 70 bin liraya satın aldığını söyledi.

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