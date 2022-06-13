2. el araç alırken dikkat! Nelere dikkat edilmeli? Bir yıl süreniz var...

ARACIN PERT KAYDI VAR



Z.F.: Bir hafta önce iki hafif hasarı olduğu belirtilen bir araç aldım. Bir hafta sonra servise gittim. Arabanın pert kaydı olduğunu söylediler. Airbag patlaması ve ön kaput değişimi varmış. Satan kişi bana söylemedi. Bilmeden aldım. Arabayı iade etmek istiyorum. Hukuki olarak mümkün mü?