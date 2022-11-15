2. el araçta yeni tehlike! Bu hata yüz binlerce TL'nize mal olabilir

Türkiye’de dolandırıcılığın en çok yaşandığı konularda en başı çeken ikinci el araç alım satımında kilometre düşürme, ağır hasar geçmişini gizleme, şasi numarası değiştirme gibi büyük zararlara sebep olan olaylara karşı en güçlü önlem, yetki belgesine sahip oto ekspertiz noktalarında detaylı kontrol gerçekleştirilmesi.