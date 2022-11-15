2. el araçta yeni tehlike! Bu hata yüz binlerce TL'nize mal olabilir
Türkiye'de ikinci el araçlarda yaşanan "sahtekarlıklara" bir yenisi daha eklendi. Kapora parası adı altında dolandırıcılık yapan uyanıklara şimdi bir de "sahte ekspertiz belgesi" dolandırıcılığı eklendi.
HABER3COM // Ülke çapında 300 noktada hizmet veren Pilot Garage, yetkisiz ve merdiven altı oto ekspertiz noktalarının son yıllarda dramatik şekilde arttığına, sahte ekspertiz belgesi nedeniyle mağdur sayısının her geçen gün yükseldiğine dikkat çekerken, tüketicilere bir takım uyarılarda bulundu.
Türkiye’de dolandırıcılığın en çok yaşandığı konularda en başı çeken ikinci el araç alım satımında kilometre düşürme, ağır hasar geçmişini gizleme, şasi numarası değiştirme gibi büyük zararlara sebep olan olaylara karşı en güçlü önlem, yetki belgesine sahip oto ekspertiz noktalarında detaylı kontrol gerçekleştirilmesi.
Mağduriyet yaşayan tüketicilerin hukuki yollarla hakkını araması için mutlaka kurumsal, TSE ve hizmet yeterlilik belgesine sahip oto ekspertiz şirketlerini tercih etmesini tavsiye eden Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, “Geçtiğimiz günlerde haberlere de yansıyan kilometre düşürme karşısında verilen emsal karar, sahte ekspertiz belgelerinin ortaya çıkardığı mağduriyetleri tekrar gün ışığına çıkardı. Binlerce oto ekspertiz işletmesinden kurumsal ve güvenilir olanlar iki elin parmağını geçmiyor.” dedi.
Oto ekspertiz alanının ikinci elde 2010’dan bu yana ciddi bir gelişim kaydettiğini belirten Pilot Garage, ikinci el araçlara olan taleple birlikte, zamanla birçok yetkisiz oto ekspertiz noktasının ortaya çıktığına dikkat çekti.