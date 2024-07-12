2. el otoda son durum: En çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Bir online araç satış sitesinde haziran ayının ikinci el ilanlarına göre en çok satılan ikinci el otomobilleri paylaştı.
Bir online araç satış sitesinde haziran ayının ikinci el ilan verileri paylaşıldı. Bu verilere göre haziran ayında enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda %1,8’lik bir düşüş yaşandı. Yılın başına kıyasla reel fiyatlardaki bu düşüş %13,4 oldu. Haziran ayında ilanlarda en çok görülen markalar Fiat, Renault, Volkswagen; en çok görülen modeller ise Clio, Astra ve Megane oldu.
Oto ekspertiz GMY’sı Halil Ali Şenay, ikinci ele olan talebin ve fiyat düşüşünün belirli sebepleri olduğunu paylaştı. Şenay, “7 Temmuz’da yürürlüğe gireceği duyurulan GSR 2 regülasyonu doğrultusunda başlayan agresif 0 araç kampanyaları ana sebep olurken, regülasyonun yürürlüğe girme tarihinin 31 Ağustos’a kadar ertelenmesi ile ilginin sıfır araçlarda yoğunlaşmasının ve ikinci ele talebi baskılamasının devam etmesini bekliyoruz. Temmuz ayında yüksek faizli ikinci el araç kredisi yerine, daha düşük faizli sıfır araç kredisi kullanmak tüketici için cazip görünebilir, bu da ikinci el piyasası için daha sakin bir ay yaşanacağı anlamına gelecektir.” dedi.
Haziran ayında arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu. Model bazında bakıldığında ise haziran ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Corolla, Egea, Focus, Polo, Civic, Corsa ve Passat oldu.
İLANLARDA EN ÇOK GÖRÜLEN SUV MODEL QASHQAİ OLDU
Yayınlanan 2. el arazi/SUV/pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında, ilanlarda en çok %19 ile Nissan Qashqai yer aldı. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Volkswagen Tiguan, Fiat Egea Cross, Kia Sportage, Peugeot 3008, Hyundai Tucson, Peugeot 2008, Honda CR-V ve Chevrolet Captiva izledi.