2. el otomobilde yeni dönem! Fabrika çıkışlı 2. el!
Önce pandemi, ardından çip krizi, sonrasında döviz kuru nedeniyle durma noktasına gelen sıfır ve ikinci el otomobil satışları için şimdi "fabrikadan ikinci el satış" sistemi masada...
Otomotivciler sektörde yaşanan daralmayı yeni projelerle aşmayı planlıyor. Fabrika çıkışlı ikinci el de bunlardan biri. Uzmanlar, bu sistemin Türkiye’de hem markalar hem de kullanıcılar için kazançlı olabileceği görüşünde.
TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın haberine göre her ne kadar ülke ekonomisinin taşıyıcı kolonlarından olsa da otomotiv sektörü de kimi zaman zorlu süreçlerden geçiyor. Dövizdeki hareketlilik, çip krizi, kredilere getirilen kimi sınırlandırmalar sektör temsilcilerini farklı çözüm yolları bulmaya itiyor.
Otomotiv sektörünü yakından takip eden bir isim olan gazeteci Emre Özpeynirci, gelecek dönemde ülkemizde de hayata geçmesi muhtemel projelerden birinin ‘Fabrika çıkışlı ikinci el’ olabileceği görüşünde.
Türkiye’de dünyanın aksine parçası değişen ya da boyalı arabalar pek rağbet görmüyor. Bir diğer açmaz da güven problemi; satıcıların araçlarındaki kusurları gizlemeye çalışması, kilometreyle oynanması gibi.