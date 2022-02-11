2. el otomobilde yeni dönem! Fabrika çıkışlı 2. el!

TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın haberine göre her ne kadar ülke ekonomisinin taşıyıcı kolonlarından olsa da otomotiv sektörü de kimi zaman zorlu süreçlerden geçiyor. Dövizdeki hareketlilik, çip krizi, kredilere getirilen kimi sınırlandırmalar sektör temsilcilerini farklı çözüm yolları bulmaya itiyor.