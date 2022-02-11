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  4. 2. el otomobilde yeni dönem! Fabrika çıkışlı 2. el!

2. el otomobilde yeni dönem! Fabrika çıkışlı 2. el!

Önce pandemi, ardından çip krizi, sonrasında döviz kuru nedeniyle durma noktasına gelen sıfır ve ikinci el otomobil satışları için şimdi "fabrikadan ikinci el satış" sistemi masada...

2. el otomobilde yeni dönem! Fabrika çıkışlı 2. el! - Resim: 1

Otomotivciler sektörde yaşanan daralmayı yeni projelerle aşmayı planlıyor. Fabrika çıkışlı ikinci el de bunlardan biri. Uzmanlar, bu sistemin Türkiye’de hem markalar hem de kullanıcılar için kazançlı olabileceği görüşünde.

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2. el otomobilde yeni dönem! Fabrika çıkışlı 2. el! - Resim: 2

TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın haberine göre her ne kadar ülke ekonomisinin taşıyıcı kolonlarından olsa da otomotiv sektörü de kimi zaman zorlu süreçlerden geçiyor. Dövizdeki hareketlilik, çip krizi, kredilere getirilen kimi sınırlandırmalar sektör temsilcilerini farklı çözüm yolları bulmaya itiyor.

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2. el otomobilde yeni dönem! Fabrika çıkışlı 2. el! - Resim: 3

Otomotiv sektörünü yakından takip eden bir isim olan gazeteci Emre Özpeynirci, gelecek dönemde ülkemizde de hayata geçmesi muhtemel projelerden birinin ‘Fabrika çıkışlı ikinci el’ olabileceği görüşünde.

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2. el otomobilde yeni dönem! Fabrika çıkışlı 2. el! - Resim: 4

Türkiye’de dünyanın aksine parçası değişen ya da boyalı arabalar pek rağbet görmüyor. Bir diğer açmaz da güven problemi; satıcıların araçlarındaki kusurları gizlemeye çalışması, kilometreyle oynanması gibi.

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