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2. el piyasasının kralı belli oldu: İşte en çok tercih edilen otomobiller

Türkiye'de ikinci el otomobil pazarı yeniden hareketlenirken, ekim ayında en fazla tercih edilen ikinci el otomobiller belli oldu.

2. el piyasasının kralı belli oldu: İşte en çok tercih edilen otomobiller - Resim: 1

İkinci el otomobil piyasasında rüzgar tersine döndü. Yaklaşık 1,5 yıldır zor zamanlar geçiren ikinci elde satışlar durma noktasına gelmişti. Son 2 aydır ikinci el piyasası hareketlendi. Peki en çok tercih edilen otomobiller hangileri ?

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2. el piyasasının kralı belli oldu: İşte en çok tercih edilen otomobiller - Resim: 2

Ekim ayında çevrim içi mecralarda 441 bin 572 kurumsal ilan yayımlandı. İlan adetlerinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14, eylül ayına göre yüzde 24 artış gözlemlendi.

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2. el piyasasının kralı belli oldu: İşte en çok tercih edilen otomobiller - Resim: 3

Yayımlanan ilanların yüzde 42'si olan 186 bin 583 aracın satışı gerçekleşti. Satışlarda eylül ayına göre yüzde 7, Ekim 2023'e göre yüzde 39'luk artış dikkati çekti.

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2. el piyasasının kralı belli oldu: İşte en çok tercih edilen otomobiller - Resim: 4

İşte ekim ayında en çok tercih edilen 10 otomobil markası...

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