2. el piyasasının kralı belli oldu: İşte en çok tercih edilen otomobiller
Türkiye'de ikinci el otomobil pazarı yeniden hareketlenirken, ekim ayında en fazla tercih edilen ikinci el otomobiller belli oldu.
İkinci el otomobil piyasasında rüzgar tersine döndü. Yaklaşık 1,5 yıldır zor zamanlar geçiren ikinci elde satışlar durma noktasına gelmişti. Son 2 aydır ikinci el piyasası hareketlendi. Peki en çok tercih edilen otomobiller hangileri ?
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Ekim ayında çevrim içi mecralarda 441 bin 572 kurumsal ilan yayımlandı. İlan adetlerinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14, eylül ayına göre yüzde 24 artış gözlemlendi.
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Yayımlanan ilanların yüzde 42'si olan 186 bin 583 aracın satışı gerçekleşti. Satışlarda eylül ayına göre yüzde 7, Ekim 2023'e göre yüzde 39'luk artış dikkati çekti.
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İşte ekim ayında en çok tercih edilen 10 otomobil markası...
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