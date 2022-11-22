2 yeni elektrikli SUV Türkiye'de! İşte elektrikli Qashqai ve elektrikli X-Trail

Nissan’ın Intelligent Mobility stratejisinin önemli bir bileşeni olan e-POWER sistemi, dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan elektrikli sürüş deneyimi sunuyor. Bu güç aktarma organını rakiplerinden ayıran en önemli nokta ise, elektrik motorunun tekerlekler için tek güç kaynağı olması. Jeneratör görevi gören 1.5 litrelik içten yanmalı motor ise sadece elektrik üretmek için kullanılıyor. Burada üretilen enerji invertör aracılığı ile bataryaya ve elektrik motoruna iletiliyor. Gaz pedalı hareket ihtiyacını elektrik motorundan aldığı için anlık performans üst düzeye çıkıyor. Ayrıca yavaşlama ve frenleme anında geri kazanılan kinetik enerji de yeniden kullanılmak üzere bataryaya yönlendiriliyor.