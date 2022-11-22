2 yeni elektrikli SUV Türkiye'de! İşte elektrikli Qashqai ve elektrikli X-Trail
Nissan, “e-POWER” teknolojili Qashqai ve yeni X-Trail modellerini Türkiye pazarına sundu
Nissan’ın eşsiz e-POWER teknolojisine sahip Qashqai ve yeni X-Trail modelleri Türkiye pazarına sunuldu. Qashqai’nin e-POWER versiyonunu model gamına önden çekişli olarak ekleyen Nissan, yeni X-Trail’in e-POWER seçeneğini ise e-4ORCE dört tekerlekten çekiş teknolojisiyle birlikte sunuyor. Nissan, D-SUV segmentindeki modeli X-Trail’in ayrıca 1.5 litrelik turbo-benzinli motorlu versiyonunu da Türk tüketicisiyle buluşturuyor.
Nissan’ın Intelligent Mobility stratejisinin önemli bir bileşeni olan e-POWER sistemi, dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan elektrikli sürüş deneyimi sunuyor. Bu güç aktarma organını rakiplerinden ayıran en önemli nokta ise, elektrik motorunun tekerlekler için tek güç kaynağı olması. Jeneratör görevi gören 1.5 litrelik içten yanmalı motor ise sadece elektrik üretmek için kullanılıyor. Burada üretilen enerji invertör aracılığı ile bataryaya ve elektrik motoruna iletiliyor. Gaz pedalı hareket ihtiyacını elektrik motorundan aldığı için anlık performans üst düzeye çıkıyor. Ayrıca yavaşlama ve frenleme anında geri kazanılan kinetik enerji de yeniden kullanılmak üzere bataryaya yönlendiriliyor.
Nissan, e-POWER modellerinde “e-Pedal” olarak adlandırdığı yeni bir teknoloji de sunuyor. Aracın sadece gaz pedalı kullanılarak hızlanmasına ve yavaşlayabilmesine olanak tanıyan bu donanım, sürücünün ayağını gaz ve fren arasında sık sık hareket ettirdiği dur-kalk şehir içi sürüşün tekrarlayan yükünü ortadan kaldırmak için tasarlanmış. Orta konsoldaki düğme ile etkinleştirilen bu donanım devreye girdiğinde gaz pedalı her zamanki gibi hızlanmayı sağlıyor. Gaz pedalı bırakıldığında ise fren lambalarını yakmaya yetecek seviyede ve durmaya yakın bir hıza kadar frenleme gerçekleşiyor
Nissan’ın dünya çapında 7 milyon adede yakın satış başarısı yakalayan D-SUV modeli X-Trail, çift motorlu e-4ORCE dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan yeni neslinde yepyeni bir kimliğe kavuşmuş. Alliance CMF-C platformunda üretilen yeni X-Trail, dinamik performansıyla segmentinin en iddialı modellerinden biri oluyor.