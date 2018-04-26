2018 Ford Fiesta Sport Van tanıtıldı

Milliyet'in haberine göre Ford, Fiesta Sport Van ile müşterilerine iki farklı motor seçeneği sunacak. Bunlardan birisi üç silindirli ve 1.0 litre hacmindeki EcoBoost motor olacak. Bu motor 125 beygir güç çıkışına sahip. Diğer motor seçeneğinin ise daha ekonomi odaklı 1.5 litrelik TDCi dizel ünite olacağı açıklanıyor. Bu dizel ünite 120 beygir güç üretiyor.

