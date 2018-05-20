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  3. 20 Mayıs 2018 12:30

2018 Nissan Leaf

Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı EuroNCAP'in 2018 değerlendirme kriterlerine göre test edilen Yeni Nissan Leaf, çarpışma testlerinde tam not olan 5 yıldız alma başarısı gösteren "ilk" elektrikli araç oldu..

2018 Nissan Leaf

Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı EuroNCAP'in 2018 değerlendirme kriterlerine göre test edilen Yeni Nissan Leaf, çarpışma testlerinde tam not olan 5 yıldız alma başarısı gösteren "ilk" elektrikli araç oldu.

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2018 Nissan Leaf

KRİTİK ÇARPIŞMA TESTLERİNDE DEĞERLENDİRİLEN "İLK" OTOMOBİL

Nissan'dan yapılan açıklamaya göre, Yeni Nissan Leaf, Euro NCAP'in 2018 yılı için kapsamını genişlettiği ve sadece araçlarla sınırlı kalmayarak yayalar ve trafikte her geçen gün sayısı artan bisikletlileri de kapsayan kritik çarpışma testlerinde değerlendirilen "ilk" otomobil oldu.

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2018 Nissan Leaf

Araçların güvenlik seviyesini belirlemek için yaralanmalara neden olabilecek önemli gerçek yaşam kaza senaryolarını bir dizi çarpışma testiyle belirleyen Euro NCAP'in genişletilen bu testlerinde Yeni Nissan Leaf, yetişkin korumasında yüzde 93, çocuk korumasında ise yüzde 86 puan aldı.

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2018 Nissan Leaf

PROPILOT SİSTEMİYLE DAHA GÜVENLİ

Çarpışma testini gelişmiş sürüş destek sistemlerinin de etkisiyle 5 yıldız alarak tamamlayan Yeni Nissan Leaf, Nissan'ın başarısını kanıtlamış olan ve kapsamlı özellikleriyle öne çıkan ProPILOT sistemiyle daha güvenli bir sürüş sunuyor.

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