2018 Nissan Leaf
Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı EuroNCAP'in 2018 değerlendirme kriterlerine göre test edilen Yeni Nissan Leaf, çarpışma testlerinde tam not olan 5 yıldız alma başarısı gösteren "ilk" elektrikli araç oldu..
Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı EuroNCAP'in 2018 değerlendirme kriterlerine göre test edilen Yeni Nissan Leaf, çarpışma testlerinde tam not olan 5 yıldız alma başarısı gösteren "ilk" elektrikli araç oldu.
KRİTİK ÇARPIŞMA TESTLERİNDE DEĞERLENDİRİLEN "İLK" OTOMOBİL
Nissan'dan yapılan açıklamaya göre, Yeni Nissan Leaf, Euro NCAP'in 2018 yılı için kapsamını genişlettiği ve sadece araçlarla sınırlı kalmayarak yayalar ve trafikte her geçen gün sayısı artan bisikletlileri de kapsayan kritik çarpışma testlerinde değerlendirilen "ilk" otomobil oldu.
Araçların güvenlik seviyesini belirlemek için yaralanmalara neden olabilecek önemli gerçek yaşam kaza senaryolarını bir dizi çarpışma testiyle belirleyen Euro NCAP'in genişletilen bu testlerinde Yeni Nissan Leaf, yetişkin korumasında yüzde 93, çocuk korumasında ise yüzde 86 puan aldı.