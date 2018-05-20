2018 Nissan Leaf

KRİTİK ÇARPIŞMA TESTLERİNDE DEĞERLENDİRİLEN "İLK" OTOMOBİL



Nissan'dan yapılan açıklamaya göre, Yeni Nissan Leaf, Euro NCAP'in 2018 yılı için kapsamını genişlettiği ve sadece araçlarla sınırlı kalmayarak yayalar ve trafikte her geçen gün sayısı artan bisikletlileri de kapsayan kritik çarpışma testlerinde değerlendirilen "ilk" otomobil oldu.

