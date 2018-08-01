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  3. 01 Ağustos 2018 10:10

2018'in en ucuz ve en az yakan otomobilleri

2018 model bir otomobil almak isteyenler için Türkiye'de 90 bin TL altında satılan modeller ve bu modellerin fabrika verilerine göre yakıt sarfiyatları bu listede yer alıyor.

2018'in en ucuz ve en az yakan otomobilleri

Citroen C3 Live 1.2 PURETECH 82HP BVM5 84.000 TL

Şehir içi (L/100 km) 5,7

Şehir dışı (L/100 km) 4,1

Ortalama (L/100 km) 4,7

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2018'in en ucuz ve en az yakan otomobilleri

Citroen C-Elysee Live 1.2 PURETECH 82HP M/T 68.900 TL

Şehir içi (L/100 km) 6

Şehir dışı (L/100 km) 4,3

Ortalama (L/100 km) 4,9

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2018'in en ucuz ve en az yakan otomobilleri

Dacia Duster Comfort 1.6 16v 115bg 4x2 Benzinli 85.050 TL (2018 model)

Şehir içi (L/100 km) 7,7

Şehir dışı (L/100 km) 5,6

Ortalama (L/100 km) 6,4

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2018'in en ucuz ve en az yakan otomobilleri

Dacia Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg Benzinli 64.650 TL

Şehir içi (L/100 km) 6,6

Şehir dışı (L/100 km) 4,6

Ortalama (L/100 km) 5,4

Stepway 1.5 dCi 90 bg 87.500 TL

Şehir içi (L/100 km) 3,8

Şehir dışı (L/100 km) 3,8

Ortalama (L/100 km) 3,8

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