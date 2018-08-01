2018'in en ucuz ve en az yakan otomobilleri
2018 model bir otomobil almak isteyenler için Türkiye'de 90 bin TL altında satılan modeller ve bu modellerin fabrika verilerine göre yakıt sarfiyatları bu listede yer alıyor.
Citroen C3 Live 1.2 PURETECH 82HP BVM5 84.000 TL
Şehir içi (L/100 km) 5,7
Şehir dışı (L/100 km) 4,1
Ortalama (L/100 km) 4,7
Citroen C-Elysee Live 1.2 PURETECH 82HP M/T 68.900 TL
Şehir içi (L/100 km) 6
Şehir dışı (L/100 km) 4,3
Ortalama (L/100 km) 4,9
Dacia Duster Comfort 1.6 16v 115bg 4x2 Benzinli 85.050 TL (2018 model)
Şehir içi (L/100 km) 7,7
Şehir dışı (L/100 km) 5,6
Ortalama (L/100 km) 6,4