2019 Brabham BT62

Lansmanda David Brabham, "Brabham'ın hikayesini bir sonraki seviyeye çıkarırken babamın mirasını aürdürmekten ve onurlandırmaktan büyük gurur duyuyorum. Sahip olduğumuz ekip ve paylaştığı vizyon, Brabham Otomotiv'in uzun vadeli iş stratejisi için güçlü bir platform sunuyor. Bu stratejiyi sunma konusundaki ilk adımımız, ikonik Brabham ismini taşımaya layık bir araç olan Brabham BT62'dir" diye konuştu.

