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  3. 03 Mayıs 2018 15:05

2019 Brabham BT62

Jack Brabham ve tasarımcı Ron Tauranac tarafından kurulan yarış otomobili üreticisi ve Formula 1 takımı Brabham, en yeni otomobili Brabham BT62'nin lansmanını Londra'da yaptı.

2019 Brabham BT62

Lansmanda David Brabham, "Brabham'ın hikayesini bir sonraki seviyeye çıkarırken babamın mirasını aürdürmekten ve onurlandırmaktan büyük gurur duyuyorum. Sahip olduğumuz ekip ve paylaştığı vizyon, Brabham Otomotiv'in uzun vadeli iş stratejisi için güçlü bir platform sunuyor. Bu stratejiyi sunma konusundaki ilk adımımız, ikonik Brabham ismini taşımaya layık bir araç olan Brabham BT62'dir" diye konuştu.

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2019 Brabham BT62

BT62'nin 5,4 litrelik V8 motoru 710 beygir güç ve 667 Nm tork üretirken, tamamen karbon fiber bir şasiye sahip aracın 972 kg gibi inanılmaz bir ağırlığı bulunuyor.

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2019 Brabham BT62

Ton başına 730 beygir güç oranı bulunan aracın 0-100 km/s hızlanması açıklanmadı. Ancak bu ağırlık ve güç oranına bakılırsa 3 saniyeden daha az bir sürede 100 km. hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

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2019 Brabham BT62

Jack Brabham'ın yarış kariyerine başladığı 1948 yılına atfen sadece 70 adet üretilecek olan BT62'nin ilk 35 tanesi Brabham'ın Formula 1 zaferlerine ithafen yeşil renkte üretilecek.

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