2019 Kia Forte
Yeni Kia Forte, iç kabinde ve dışarıda görsel iyileştirmelerle birlikte gelişmiş yakıt verimliliği ve modern sürücü yardım teknolojileri, ayrıca öncekinden daha yüksek konfor sunuyor.
Kia ABD Başkan Yardımcısı Orth Hedrick yeni model hakkında, "Kompakt sedan segmenti oldukça rekabetçi ancak yeni Forte 2019 model yılı için piyasaya sunduğu tüm gelişmelerle birlikte segmentteki rekabette öne geçmeye hazır. En çok satan modellerimizden biri olan Forte'nin yeni nesli, stil, boyutlandırma ve içerikteki iyileştirmelerle, çok yönlü yaşam biçimlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kompakt bir sedan arayan sürücüler için cazip bir seçenek." dedi.
Stil bakımından, 2019 Forte uzun bir kaput ve kısa bir güverte ile tıpkı Stinger gibi fastback benzeri bir şekle sahip.