2019 Kia Forte

Kia ABD Başkan Yardımcısı Orth Hedrick yeni model hakkında, "Kompakt sedan segmenti oldukça rekabetçi ancak yeni Forte 2019 model yılı için piyasaya sunduğu tüm gelişmelerle birlikte segmentteki rekabette öne geçmeye hazır. En çok satan modellerimizden biri olan Forte'nin yeni nesli, stil, boyutlandırma ve içerikteki iyileştirmelerle, çok yönlü yaşam biçimlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kompakt bir sedan arayan sürücüler için cazip bir seçenek." dedi.

