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  3. 20 Ocak 2018 11:30

2019 Kia Forte

2019 Kia Forte

Yeni Kia Forte, iç kabinde ve dışarıda görsel iyileştirmelerle birlikte gelişmiş yakıt verimliliği ve modern sürücü yardım teknolojileri, ayrıca öncekinden daha yüksek konfor sunuyor.




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2019 Kia Forte

Kia ABD Başkan Yardımcısı Orth Hedrick yeni model hakkında, "Kompakt sedan segmenti oldukça rekabetçi ancak yeni Forte 2019 model yılı için piyasaya sunduğu tüm gelişmelerle birlikte segmentteki rekabette öne geçmeye hazır. En çok satan modellerimizden biri olan Forte'nin yeni nesli, stil, boyutlandırma ve içerikteki iyileştirmelerle, çok yönlü yaşam biçimlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kompakt bir sedan arayan sürücüler için cazip bir seçenek." dedi.

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2019 Kia Forte

Stil bakımından, 2019 Forte uzun bir kaput ve kısa bir güverte ile tıpkı Stinger gibi fastback benzeri bir şekle sahip.

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2019 Kia Forte

Kia, ayrıca yeni model için daha dinamik bir duruş oluşturacak şekilde motor kapağı noktasını 12 cm geriye almış. Farlar, Stinger'de bulunanlara benzemiyor, LED arka lambalar ise Sportage crossover modelindekileri andırıyor.

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