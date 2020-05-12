2020 Mayıs ayı otomobil kampanyaları

Dinamik tasarımı ve geniş iç hacmiyle KIA Picanto, sınıfının en ferah kabinine ve yüksek bagaj kapasitesine sahip KIA Rio, ödüllü tasarımıyla sınırları zorlayan, maceradan zevk alan sürücülerin favorisi KIA Stonic, tasarım ve güvenlik ödülleriyle sınıfının önde gelen modellerinden olan Ceed, mayıs sonuna kadar 40 bin TL'ye 18 ay boyunca %0,69 faiz fırsatıyla satışa sunulacak.