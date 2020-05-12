2020 Mayıs ayı otomobil kampanyaları
Mayıs ayı otomobil kampanyaları dikkat çekiyor. Markaların koronavirüs salgını sonrası araç satışını hareketlendirmek için açıkladığı Mayıs ayı kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Bayrama yeni bir otomobille girmek isteyenler, cazip ödeme vadesi ve faiz oranıyla satışa sunulan araçları araştırmaya başladılar. Otomobil almayı düşünenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Peki...
Mayıs ayı otomobil kampanyaları dikkat çekiyor. Markaların koronavirüs salgını sonrası araç satışını hareketlendirmek için açıkladığı Mayıs ayı kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. Bayrama yeni bir otomobille girmek isteyenler, cazip ödeme vadesi ve faiz oranıyla satışa sunulan araçları araştırmaya başladılar. Otomobil almayı düşünenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Peki, 2929 Mayıs ayı otomobil kampanyaları neler? İşte marka marka sıfır araba fiyatları...
KIA'DAN 'ŞİMDİ AL AĞUSTOS'TA ÖDEMEYE BAŞLA' KAMPANYASI KIA'nın amiral gemisi Sportage ve sportif XCeed mayıs ayı sonuna kadar 70.000 TL'ye 18 ay boyunca %0,69 faiz fırsatıyla otomobil severleri bekliyor.
Dinamik tasarımı ve geniş iç hacmiyle KIA Picanto, sınıfının en ferah kabinine ve yüksek bagaj kapasitesine sahip KIA Rio, ödüllü tasarımıyla sınırları zorlayan, maceradan zevk alan sürücülerin favorisi KIA Stonic, tasarım ve güvenlik ödülleriyle sınıfının önde gelen modellerinden olan Ceed, mayıs sonuna kadar 40 bin TL'ye 18 ay boyunca %0,69 faiz fırsatıyla satışa sunulacak.