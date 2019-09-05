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  3. 05 Eylül 2019 14:00

2020 model Nissan Juke Juke tamamen yenilendi

2020 model Nissan Juke resmen örtüsünü kaldırdı. Küçük crossover sınıfını bundan yaklaşık 10 yıl önce sıra dışı bir tarzla yerinden oynatan ve bu sınıfın adeta kurucu üyesi olan Nissan Juke ikinci nesliyle karşımıza çıktı.

2020 model Nissan Juke Juke tamamen yenilendi

2009 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Qazana konseptinin gerçek dünyaya adapte olmuş hali diyebileceğimiz çok cesur bir tasarımla üretilen birinci nesil büyük bir satış başarısı elde etti.

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2020 model Nissan Juke Juke tamamen yenilendi

Yeni nesilde birinci nesli karakteristik yüzü mümkün olduğunca korunurken otomobilin imzası olan dairesel farlara Y formlu LED gündüz aydınlatması eklenmiş.

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2020 model Nissan Juke Juke tamamen yenilendi

Daha keskin hale gelen A sütunları ve geriye belirgin bir eğim gösteren tavanla birlikte otomobilin siluetinde coupe izleri görmek de mümkün.

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2020 model Nissan Juke Juke tamamen yenilendi

Birinci neslin en göz kamaştırıcı bölümlerinden biri otomobilin arka kısmıydı.

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