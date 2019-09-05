2020 model Nissan Juke Juke tamamen yenilendi
2020 model Nissan Juke resmen örtüsünü kaldırdı. Küçük crossover sınıfını bundan yaklaşık 10 yıl önce sıra dışı bir tarzla yerinden oynatan ve bu sınıfın adeta kurucu üyesi olan Nissan Juke ikinci nesliyle karşımıza çıktı.
2009 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Qazana konseptinin gerçek dünyaya adapte olmuş hali diyebileceğimiz çok cesur bir tasarımla üretilen birinci nesil büyük bir satış başarısı elde etti.
Yeni nesilde birinci nesli karakteristik yüzü mümkün olduğunca korunurken otomobilin imzası olan dairesel farlara Y formlu LED gündüz aydınlatması eklenmiş.
Daha keskin hale gelen A sütunları ve geriye belirgin bir eğim gösteren tavanla birlikte otomobilin siluetinde coupe izleri görmek de mümkün.