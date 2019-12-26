2020 otomobil fiyatları belli oldu.

RENAULT VE DACİA 2020 FİYATLARINI AÇIKLADI Bazı markalar ise 2020 model yılı için fiyatları belirlemeye başladı. Renault ve Dacia markaları 2020 otomobil fiyatlarını açıklarken; Symbol 2020 95 bin 150 lira, Megane HB 2020 model 150 bin 200 lira, Megane Sedan 2020 model 142 bin 400 lira, Kadjar 2020 model 183 bin 150 lira; Duster 2020 model 128 bin 550 lira, Sandero 2020 model 97 bin 400 lira olarak belirlendi. 2020 model araçlarda ortalama olarak 5-10bin lira arasında fiyat artışının yaşanması bekleniyor.