2020 otomobil fiyatları belli oldu.
Sıfır otomobil satışları yılın son günlerinde yoğun şekilde sürüyor. Taşıt kredisi faizlerinin dip noktalara gelmesi ve otomobil firmalarının ekstra kampanyaları sektörü canlandırdı. .
Sıfır otomobil fiyatlarında dev kampanyalar sürüyor. 31 Aralık 2019 Salı günü tüm otomobil firmalarının kampanyaları sona erecek. Yeni yılda otomobil fiyatları 20 bin TL'ye varan artışlarla satılacak. Vatandaşlar taşıt kredisi faizlerinin düşük olması nedeniyle yılın son günlerinde bayilere akın ediyor. Stokları olan firmalar deyim yerindeyse 'yok' satıyor. Otomobil firmaları son günlerdeki satıştan oldukça memnun. Firmalar yeni yıldaki satış fiyatlarını da yavaş yavaş duyurmaya başladı. Renault ve Dacia o firmalardan ikisi. İşte 2020 sıfır otomobil fiyatları...
RENAULT VE DACİA 2020 FİYATLARINI AÇIKLADI Bazı markalar ise 2020 model yılı için fiyatları belirlemeye başladı. Renault ve Dacia markaları 2020 otomobil fiyatlarını açıklarken; Symbol 2020 95 bin 150 lira, Megane HB 2020 model 150 bin 200 lira, Megane Sedan 2020 model 142 bin 400 lira, Kadjar 2020 model 183 bin 150 lira; Duster 2020 model 128 bin 550 lira, Sandero 2020 model 97 bin 400 lira olarak belirlendi. 2020 model araçlarda ortalama olarak 5-10bin lira arasında fiyat artışının yaşanması bekleniyor.
Renault Symbol 2020 model 95 bin 150 lira Renault Symbol 2019 model 90 bin 150 lira Renault Megane HB 2019 model 145 bin 200 lira Renault Megane HB 2020 model 150 bin 200 lira Renault Megane Sedan 2019 model 137 bin 400 lira Renault Megane Sedan 2020 model 142 bin 400 lira Renault Kadjar 2019 model 178 bin 150 lira Renault Kadjar 2020 model 183 bin 150 lira