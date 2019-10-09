2020 Peugeot 208 ortaya çıktı!
Peugeot, baştan aşağı yenilediği modeli 208'i tanıttı ve marka otomobil için siparişlerini almaya başladı. Peki, yeni Peugeot 208'in fiyatı ne kadar olacak? Peugeot 208'in özellikleri neler olacak? İşte ayrıntılar... .
Fransız otomotiv markası Peugeot, baştan aşağı yenilediği modeli 208'in siparişlerini almaya başladı. İçten yanmalı motorlar ile yoluna devam eden model artık elektrikli motor ile de satın alınabiliyor.
Peugeot'dan yapılan açıklamada, şuana kadar yapılan siparişlerin %25' nin e-208 modelinin olduğu belirtildi.
Yapılan hesaplara göre ise yeni 208'in yıllık 300 bin adet üretileceği ve tahminlerin iki katı olduğu söylendi.