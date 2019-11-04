2020 Renault Captur yenilendi
Renault'tan yapılan açıklamaya göre, SUV pazarının öncü modellerinden Renault Captur, lanse edildiği 2013 yılından bu yana 1,5 milyon satış adedine ulaşarak hem Fransa hem Avrupa'da kısa sürede segmentinin en çok satan modeli oldu.
Renault'tan yapılan açıklamaya göre, SUV pazarının öncü modellerinden Renault Captur, lanse edildiği 2013 yılından bu yana 1,5 milyon satış adedine ulaşarak hem Fransa hem Avrupa'da kısa sürede segmentinin en çok satan modeli oldu.
Segmentinde oyuncu sayısındaki artışa rağmen her yıl yükselen bir satış grafiği gösteren Renault Captur, 2018 yılında Fransa'da 67 bin, Avrupa'da ise 215 bin satış adedi ile B-SUV segment liderliğini sürdürdü.
Rekabetin giderek arttığı pazarda yeni Captur, bir önceki neslini başarıya taşıyan kimliğini daha güçlendirerek yenilendi. Dönüşüm gerçekleştiren model, dinamik ve güçlü yeni SUV çizgileriyle dikkati çekiyor.