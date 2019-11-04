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  3. 04 Kasım 2019 13:00

2020 Renault Captur yenilendi

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, SUV pazarının öncü modellerinden Renault Captur, lanse edildiği 2013 yılından bu yana 1,5 milyon satış adedine ulaşarak hem Fransa hem Avrupa'da kısa sürede segmentinin en çok satan modeli oldu.

2020 Renault Captur yenilendi

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, SUV pazarının öncü modellerinden Renault Captur, lanse edildiği 2013 yılından bu yana 1,5 milyon satış adedine ulaşarak hem Fransa hem Avrupa'da kısa sürede segmentinin en çok satan modeli oldu.

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2020 Renault Captur yenilendi

Segmentinde oyuncu sayısındaki artışa rağmen her yıl yükselen bir satış grafiği gösteren Renault Captur, 2018 yılında Fransa'da 67 bin, Avrupa'da ise 215 bin satış adedi ile B-SUV segment liderliğini sürdürdü.

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2020 Renault Captur yenilendi

Rekabetin giderek arttığı pazarda yeni Captur, bir önceki neslini başarıya taşıyan kimliğini daha güçlendirerek yenilendi. Dönüşüm gerçekleştiren model, dinamik ve güçlü yeni SUV çizgileriyle dikkati çekiyor.

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2020 Renault Captur yenilendi

Renault Grubu için üst düzeyde stratejik bir bölge olan Çin'de de üretilecek olan yeni Captur, böylece global bir model haline geliyor. Model, Güney Kore dahil olmak üzere Renault markası altında, tüm pazarlarda aynı isim ile pazara sunulacak.

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