2020 Volkswagen Golf ilk kez göründü !

2020 model Golf, tasarım olarak mevcut kasasından çok büyük farklılıklar göstermiyor gibi görünüyor. Güncel modele göre daha köşeli hatlarıyla dikkat çeken yeni Golf, arka bölümde daha hacimli duruyor ancak asıl değişim tasarımdan ziyade teknik olacak gibi.



