2020 Volkswagen Golf ilk kez göründü !
Volkswagen'in 8. nesil Golf aracı test edilirken görüntülendi. İşte yeni Golf'ün özellikleri..
Volkswagen Golf 2020 modeli test edilirken görüntülendi. Alman üretici Nürburgring pistinde test ettiği araca alışılageldiği üzere kamuflaj da uygulamadı.
2020 model Golf, tasarım olarak mevcut kasasından çok büyük farklılıklar göstermiyor gibi görünüyor. Güncel modele göre daha köşeli hatlarıyla dikkat çeken yeni Golf, arka bölümde daha hacimli duruyor ancak asıl değişim tasarımdan ziyade teknik olacak gibi.
44 yıllık Golf tarihinin en büyük teknik sıçraması olacağı düşünülen 2020 Golf yakıt tasarrufuyla ön olana çıkacak ve elektrikli turboşarj ile yeni GTI ve R modellerinin performansının artması da söz konusu.