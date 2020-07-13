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  3. 13 Temmuz 2020 13:55

2020'de en çok satan araç modelleri

2020'de en çok satan araç modelleri neler? Bu yılın ilk yarısında en çok satan modeller belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan Ocak-Haziran satış raporuna göre, yılın ilk yarısını lider kapatan araç Renault oldu.

2020'de en çok satan araç modelleri

INFINITI 0

1/ 40
2020'de en çok satan araç modelleri

ASTON MARTIN 7

2/ 40
2020'de en çok satan araç modelleri

LAMBORGHINI 8

3/ 40
2020'de en çok satan araç modelleri

BENTLEY 9

4/ 40
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