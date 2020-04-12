2020'nin ilk 3 ayında en çok satan otomobiller belli oldu
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,62 artarak 124 bin 403 adet oldu. 2019 yılı üç aylık dönemde 88 bin 469 adet toplam pazar gerçekleşmişti.
Bu yılın ilk çeyreğinde markaların otomobil ve hafif ticari araç toplam satış rakamları şöyle gerçekleşti:
Toplam satış 124.403 oldu. Infiniti hiç satmazken, Bentley 1, Maserati 2 araç satışı gerçekleştirdi.
İŞTE DİĞER MARKALAR:
LAMBORGHINI
SATILAN ARAÇ SAYISI: 3
ASTON MARTIN
SATILAN ARAÇ SAYISI: 4
FERRARI
SATILAN ARAÇ SAYISI: 6