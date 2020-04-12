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  3. 12 Nisan 2020 14:15

2020'nin ilk 3 ayında en çok satan otomobiller belli oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,62 artarak 124 bin 403 adet oldu. 2019 yılı üç aylık dönemde 88 bin 469 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

2020'nin ilk 3 ayında en çok satan otomobiller belli oldu

Bu yılın ilk çeyreğinde markaların otomobil ve hafif ticari araç toplam satış rakamları şöyle gerçekleşti:

Toplam satış 124.403 oldu. Infiniti hiç satmazken, Bentley 1, Maserati 2 araç satışı gerçekleştirdi.

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2020'nin ilk 3 ayında en çok satan otomobiller belli oldu

İŞTE DİĞER MARKALAR:

LAMBORGHINI

SATILAN ARAÇ SAYISI: 3

ASTON MARTIN

SATILAN ARAÇ SAYISI: 4

FERRARI

SATILAN ARAÇ SAYISI: 6

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2020'nin ilk 3 ayında en çok satan otomobiller belli oldu

ALFA ROMEO

SATILAN ARAÇ SAYISI: 7

LEXUS

SATILAN ARAÇ SAYISI: 21

MAZDA

SATILAN ARAÇ SAYISI: 28

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2020'nin ilk 3 ayında en çok satan otomobiller belli oldu

SMART

SATILAN ARAÇ SAYISI: 36

PORSCHE

SATILAN ARAÇ SAYISI: 66

JAGUAR

SATILAN ARAÇ SAYISI: 71

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