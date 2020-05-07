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  3. 07 Mayıs 2020 10:47

2020'nin en çok satan otomobilleri belli oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları yılın ilk 4 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 26,3 artarak 150 bin 860 adet oldu. Peki en çok hangi marka sattı ? İşte yılın en çok tercih edilen otomobilleri...

2020'nin en çok satan otomobilleri belli oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-nisan döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 26,3 artarak 150 bin 860 adet oldu. Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, bu yılın ilk 4 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 30,3 artarak 121 bin 455 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 12,2 artarak 29 bin 405 adede ulaştı.

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2020'nin en çok satan otomobilleri belli oldu

İşte 2020 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

MASERATI 3 adet satıldı

ASTON MARTIN 4 adet satıldı

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2020'nin en çok satan otomobilleri belli oldu

BENTLEY 4 adet satıldı.

LAMBORGHINI 4 adet satıldı

FERRARI 6 adet satıldı

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2020'nin en çok satan otomobilleri belli oldu

ALFA ROMEO 7 Adet satıldı

LEXUS 28 adet satıldı

MAZDA 34 adet satıldı

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