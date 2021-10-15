2021 Seat Leon fiyatları güncellendi
Ağustos ayına göre önemli artışlarla dikkat çeken 2021 Seat Leon fiyat listesi, giriş seviyesinde ise gerilemeyle öne çıkıyor.
Avrupa’nın tanınmış gazetecilerinden oluşan 32 kişilik jüri tarafından verilen AutoBest ödüllerinde, Avrupa’da en alınabilir otomobil seçilen Leon için geçtiğimiz nesildeki başarı yeni nesle taşınacağının sinyallerini veriyor.
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Grup içerisinde Golf’ün hala en ciddi rakibi olan Leon ailesi, farklı gövde tipleriyle tercih edilebilmesinden ötürü de erişim kitlesini genişletiyor.
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Türkiye fiyatlarına son olarak geçtiğimiz ağustos ayında baktığımız 2021 Seat Leon ürün gamının çoğunluğunda ekim ayı listeleri bazında önemli artışlar dikkat çekiyor.
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Başlangıç versiyonu dışında tüm paketlerinde artışlar yaşanan modelin en pahalı paketi 380.000 TL’ye alıcı buluyor.
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