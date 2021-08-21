2021 Volkswagen Golf fiyatlarına büyük indirim
ÖTV düzenlemesiyle birlikte bir indirim hamlesi de Volkswagen'den geldi. Türkiye'de çok satan modellerden biri olan 2021 Volkswagen Golf yeni fiyatıyla dikkat çekti.
Ağustos ayında bütün dev otomobil markaları fiyat listesinde yeniden güncellemeye giderek büyük bir hamle yaptı.
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Haziran ve Temmuz ayında uçuşa geçen sıfır otomobil fiyatları ÖTV hamlesinin ardından düşüşe geçti.
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Sıfır otomobil fiyatlarının uçuşa geçmesinin ardından tüketici çözümü ikinci el araçlarda bulmuştu yalnız ikinci el araç fiyatları da adeta çığırından çıkmıştı.
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Bu gelişmelerin ardından geçtiğimiz günlerde yapılan ÖTV hamlesinin ardından sıfır otomobil fiyatları neredeyse dibi görmüş durumda.
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