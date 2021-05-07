2021 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobil modelleri
Corona virüs gölgesinde geçen 2020 yılının ardından 2021 yılında da otomotiv markaları gösterişli fuarlar ve tanıtımlar yerine online ve bireysel tanıtımlara yöneldi. Bu yeni modellerden bazıları Türkiye yollarına çıktı. İşte 2021 yılında Türkiye'de satılan en yeni modeller...
CITROEN C4 TÜRKİYE'DE
Citroen'in SUV'a evrilen modeli C4'de Türkiye'de satışa sunuldu. Markanın modellerinde değişimi ne kadar sevdiğini yeni C4'te de bariz görülüyor.
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Daha önceki versiyonlarında hatchback olarak karşımıza çıkan araç SUV rüzgarına kapılan modellerden. C4 artık bir kompakt SUV'a dönüşmüş durumda.
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Eylül ayında elektrikli versiyonunun Türkiye'ye giriş yapacağı açıklanan aracın şimdilik sadece benzinli ve dizel motor seçenekleri bulunuyor.
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10 inçlik dokunmatik ekran, aracı yapılandırmanıza ve multimedya sisteminin yanı sıra telefon, klima ve navigasyona sistemine erişmenize olanak tanıyor. Sesli komut özelliği de bulunuyor.
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