2022 Skoda Slavia ortaya çıktı
2022 Skoda Slavia, 4.5 metre uzunluğunda, 1.7 metre genişliğinde ve 1.4 metre yüksekliğine sahip...
2022 Skoda Slavia, 4.5 metre uzunluğunda, 1.7 metre genişliğinde ve 1.4 metre yüksekliğine sahip...
1 / 29
Skoda Slavia, 2.6 metrelik geniş bir dingil mesafesine sahip.
2 / 29
Slavia'nın ön ve arka taraftaki LED ışıkları, dijital gösterge paneli ve 10 inçlik dokunmatik ekranı göze çarpmakta.
3 / 29
2022 Skoda Slavia'nın koltukları dik konumda iken 521, yatay konumda iken ise 10.50 litreye ulaşan bir bagaj hacmine sahip.
4 / 29