2022'de en çok satan otomobiller açıklandı! Zirvede bakın hangi marka var?
Türkiye'de en çok satan otomobil modelleri açıklandı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2022 yılı Ocak-Mart döneminde 152 bin 50 adet araç satışı gerçekleşti. Peki en çok satan arabalar listesinde zirvede hangi marka var? İşte en çok satan otomobiller...
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 oranında azalarak 152.050 adet olarak gerçekleşti..
2021 yılı aynı döneminde 198.660 adet satış gerçekleşmişti.
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Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 25,3 oranında azalarak 116.834 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 16,5 azalarak 35.216 adede ulaştı.
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İşte 2022 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...
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LAMBORGHINI 2 adet satıldı
En çok satan modeli Huracan: 1 adet
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