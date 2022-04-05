2022'de en çok satan otomobiller açıklandı! Zirvede bakın hangi marka var?

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 oranında azalarak 152.050 adet olarak gerçekleşti..

2021 yılı aynı döneminde 198.660 adet satış gerçekleşmişti.