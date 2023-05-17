2022'de en çok tercih edilen otomobil markaları açıklandı
Quick Finans, 2022'de en çok tercih edilen marka ve modeller ile 2023'ün ilk çeyreğine ait öne çıkan trendleri paylaştı....
Quick Finans'tan yapılan açıklamaya göre, SmartIQ tarafından Türkiye genelinde faaliyet gösteren 2. el oto satış noktalarından elde edilen verilerle oluşturulan raporda tüketicilerin tercihleri analiz edildi.
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Buna göre, 2022'de 3 milyon 348 bin araç el değiştirirken, en çok el değiştiren marka sıralamasında ilk sırada 542 bin araçla Renault yer aldı.
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Renault'u sırası ile 457 binle Volkswagen, 321 binle Fiat, 249 binle Opel ve 231 binle Ford izledi.
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İlk 5 markanın toplam el değiştiren araç sayısı içindeki payı ise yüzde 54,1 olarak gerçekleşti.
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