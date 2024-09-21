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2024'ün en çok memnun eden yüzde 100 elektrikli ve hibrit araçları belli oldu

ABD'de gerçekleştirilen tüketici araştırması kapsamında 2024 yılının en çok memnun eden elektrikli, hibrit ya da şarj edilebilir hibrit otomobilleri belli oldu.

2024'ün en çok memnun eden yüzde 100 elektrikli ve hibrit araçları belli oldu - Resim: 1

ABD merkezli tüketici kuruluşu Consumer Reports, 2024'ün son çeyreğine girilirken oldukça dikkat çekici bir memnuniyet araştırması paylaştı. 

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2024'ün en çok memnun eden yüzde 100 elektrikli ve hibrit araçları belli oldu - Resim: 2

İşte 2024'ün en memnun olunan 10 otomobili listesi: 

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2024'ün en çok memnun eden yüzde 100 elektrikli ve hibrit araçları belli oldu - Resim: 3

10 - Hyundai Ioniq 6

Memnuniyet oranı: %81

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2024'ün en çok memnun eden yüzde 100 elektrikli ve hibrit araçları belli oldu - Resim: 4

9 - Honda Pilot

Memnuniyet oranı: %82

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