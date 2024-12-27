2025 yılı araç muayene ücretleri belli oldu
2025 yılında araç muayene ücretlerine zam gelecek. İşte 1 Ocak 2025 itibariyle geçerli olacak araç muayene ücretleri...
2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak tespit edildi. 1 Ocak 2025'ten itibaren araç muayenesi ücretlerine de bu oranda zam yapılacak. Muayenesiz araç kullanmanın cezası da yeni yılda artacak. İşte araç muayene ücretleri...
2024 yılı güncel araç muayene fiyat listesi şöyleydi:
Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 927,60 TL
Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 1.821,60 TL
Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 2.462,40 TL
Fiyat artışıyla birlikte araç muayene fiyatları 2025 yılında şu şekilde oldu:
Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet: 1.335 TL
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork: 2.621 TL
Otobüs, kamyon, çekici ve tanker: 3.544 TL
MUAYENESİZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?
2024 yılında muayenesiz araç kullanmanın cezası 1.506 TL olarak uygulanıyordu. 2025 yılında muayenesiz araç kullananlara 2.168 TL ceza kesilecek. Ayrıca sürücüler aracın trafikten men edilmesi gibi ek yaptırımlarla karşılaşabilirler.