2025 yılı araç muayene ücretleri belli oldu

2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak tespit edildi. 1 Ocak 2025'ten itibaren araç muayenesi ücretlerine de bu oranda zam yapılacak. Muayenesiz araç kullanmanın cezası da yeni yılda artacak. İşte araç muayene ücretleri...