2025 yılının son günlerinde ikinci el otomobil fiyatlarındaki değişim ortaya çıktı
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin sahibinden.com’da yayınlanan ikinci el araç ilanları üzerinden hazırladığı ikinci el otomobil piyasasının genel durumuna dair raporuna göre ikinci el otomobil piyasasında reel kayıp 2025 yılının son günlerinde de devam ediyor...
Kasım ayı verileri incelenerek hazırlanan rapora göre; otomobil talep endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,6 oranında azaldı.
Otomobil piyasasında canlılık göstergesi olarak kullanılan satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren kapatılan ilan yaşı ise bir önceki aya kıyasla 0,7 gün uzayarak 20,7 gün oldu.
Enflasyonun etkisinden arındırılmış (reel) fiyatlarda yıllık bazda düşüş devam ederken, cari fiyatlarda artış gözlemlendi. Ortalama satılık otomobil cari fiyatı geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 22,4 artarak 1 milyon 101 bin TL seviyesine ulaştı.
Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar ise aynı dönemde yüzde 6,6 oranında azaldı. Reel fiyatlar bir önceki aya kıyasla ise yüzde 0,5’lik sınırlı bir artış gösterdi.