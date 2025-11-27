2026 yılının MTV tutarları belli oldu... İşte yıl ve motor gücüne göre yeni zamlı MTV ücretleri
2026 yılı Yeniden Değerleme Oranı bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yüzde 25,49 olarak ilan edildi. Yeniden Değerleme Oranı'nın resmiyet kazanması ile birlikte tüm araçlar için zorunlu olan Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne gelecek zam da belli olmuş oldu. Peki hangi araç için ne kadar MTV ödenecek ? İşte tam liste...
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2025 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak belirlendi. Geçen sene bu oran 43,93 olarak duyurulmuştu. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. Bu kapsamda yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 25.49 olarak kaydedildi.
Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte tüm araç sahiplerinin merakla beklediği Motorlu Taşıtlar Vergisi zammı da yüzde 25,49 olarak kesinleşmiş oldu.
MTV ödeme tutarı aracın yaşı, değeri, motor silindir hacmi ve tescil tarihine göre değişiyor. Peki 2026 yılında hangi araç için ne kadar MTV ödenecek ? İşte tam liste...
1 Ocak 2018 öncesinde tescil edilmiş araçlar için 2026 MTV tutarları:
1-3 yaş araçlarda; 0-1300 6 bin 66,19 TL, 1301-1600 10 bin 567,51 TL, 1601-1800 18 bin 679,19 TL ve 1801-2000 29 bin 432,42 TL oldu.
4-6 yaş araçlarda; 0-1300 cc 4 bin 231,52 TL, 1301-1600 7 bin 923,44 TL, 1601-1800 14 bin 589,47 TL ve 1801-2000 22 bin 659,73 TL oldu.
7-11 yaş araçlarda; 0-1300 2 bin 361,72 TL, 1301-1600 4 bin 594,19 TL, 1601-1800 8 bin 593,56 TL ve 1801-2000 13 bin 318,25 TL oldu.