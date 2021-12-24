21 yıldır garajda saklı kalan Toyota Corolla yola çıktı: Örümcekler bile fosilleşmiş
Ankara'da 21 yıl küflü garajda kalan daha henüz 3162 km'deki 2000 model Toyota Corolla ilk kez trafiğe çıktı.
Ankara'da 21 yıl küflü garajda kalan 2000 model Toyota Corolla ilk kez trafiğe çıktı. İlk sahibi İzzet Bey, 4 ay bindikten ölünce ailesi arabayı garaja çekiyor. Torun Ali Bey, "20 senelik evliyim, 17 yaşında oğlum var. İkisinin de arabadan haberi yoktu." dedi.
Şaşırtıcı araba hikayeleriyle öne çıkan Etem Sayın'ın 'Sekiz Silindir' adlı Youtube kanalı, bu kez 3162 kilometredeki 2000 model Toyota Corolla'nın hikayesine yer verdi.
“Kilometre cimrileri” serisi hazırlayan otomobil tutkunu Etem Sayın, örümceklerin bile fosilleştiği kapalı garajda tam 21 yıl yatan 1.4 motor Corolla'yı Türkiye ile tanıştırdı.
Dedesinin aldığı benzinle çalıştı
21 yıl sonra lastikleri değişen, detaylı temizlikten geçen, ilk bakımları yapılan hatta kendi deposundaki ilk benziniyle çalışan ve muayeneden temiz bir şekilde geçen 3162 kilometredeki Corolla'yı yolda görenler gözlerini ondan ayıramıyor.