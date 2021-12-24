21 yıldır garajda saklı kalan Toyota Corolla yola çıktı: Örümcekler bile fosilleşmiş

Dedesinin aldığı benzinle çalıştı

21 yıl sonra lastikleri değişen, detaylı temizlikten geçen, ilk bakımları yapılan hatta kendi deposundaki ilk benziniyle çalışan ve muayeneden temiz bir şekilde geçen 3162 kilometredeki Corolla'yı yolda görenler gözlerini ondan ayıramıyor.