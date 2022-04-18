210 bin liradan başlıyor: İşte Türkiye'de satılan elektrikli araçlar
Dünyada kullanımı yaygınlaşan elektrikli otomobiller ülkemizde de ilgi görüyor. Türkiye'ye her yıl yeni elektrikli modeller gelmeye başladı. İşte Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerin fiyatları ve menzilleri...
İklim krizinin her geçen gün daha da kötüye gittiği dünyamızda, karbon emisyonlarında büyük bir rol oynayan fosil yakıtlı araçların gelecek yıllarda kullanımının büyük ölçüde azaltılması hedefleniyor. İklim kriziyle mücadele kapsamında dünyanın en büyük otomotiv şirketleri elektrikli otomobillere geçiş takvimlerini açıklamaya başladı. 2030 yılına kadar birçok marka tamamen elektrikli otomobil üreteceğini duyurdu.
Türkiye'de elektrikli arabaların kullanımı da artmaya başladı. 2022 Şubat sonu itibariyle trafikte bulunan elektrikli veya hibrit otomobillerin sayısı 44 bin 291 olarak kayıtlara geçti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 artmış oldu.
Öte yandan Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği yerli ve milli elektrikli aracın 2023 yılında yollarda olması bekleniyor.
Elektrik araçlar yaygın olmasa da Türkiye'de satılan birçok elektrikli model mevcut. İşte Türkiye'de satılan elektrikli araçların menzilleri ve fiyatları...
Citroen Ami
- Menzil: 70 Km
- Fiyat 210.000 TL