210 bin liradan başlıyor: İşte Türkiye'de satılan elektrikli araçlar

Türkiye'de elektrikli arabaların kullanımı da artmaya başladı. 2022 Şubat sonu itibariyle trafikte bulunan elektrikli veya hibrit otomobillerin sayısı 44 bin 291 olarak kayıtlara geçti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 artmış oldu.



Öte yandan Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği yerli ve milli elektrikli aracın 2023 yılında yollarda olması bekleniyor.



Elektrik araçlar yaygın olmasa da Türkiye'de satılan birçok elektrikli model mevcut. İşte Türkiye'de satılan elektrikli araçların menzilleri ve fiyatları...