22 yıl sonra kavuştu, 2,5 yıl restore etti, şimdi satmak zorunda!

Üzülerek aracını satma kararı aldığını, kendisi gibi değer verecek kişiye satacağını söyleyen Kemal Albayrak şöyle dedi:

"Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekliyim. Şoförlük yaptım. Bu araçlar 1972 senesinde kargo gemisi ile Amerika'dan ithal edilmişti. 6 bölgeye o zamanlar TTK Bölge Müdürlükleriydi. İlk etapta makam arabası olarak kullanıldı. Sonraları toplu taşımada, kaçak kömürle mücadele ekiplerine verildi. En son hurdaya ayrıldı. Bir tanesini ben aldım. Üzülmez bölgesindekini aldım. Hala sağdır. İlk makam sahibi olan kişi Vahit Çelikel bey. O da zaman zaman gelir arabaya bakar. Onun makam arabasıydı. Emekli olduğumda ihale ile almıştım. Arabayı sattım 22 sene bir başka arkadaşımdaydı. Arkadaşım vefat etti. Çocuklarına rica ettim arabayı geri aldım. 28 aylık restorasyondan sonra bu hale getirebildim. Epey emek verdim. 22 yıl araba benden uzak kaldı. 22 yıl sonra emekli olduktan sonra insan hobilerinden vazgeçemiyor. Ben eskiden müzisyenlik yapardım. Zonguldak Motosiklet Kulübü'nü kurdum. Orayı da sağlık sebeplerinden dolayı bıraktım. Boşluğa düşmemek için oyalanmak için bir taraftan da aracı restore etmek istedim. Böyle bir işe giriştim."