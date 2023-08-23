22 yıl sonra kavuştu, 2,5 yıl restore etti, şimdi satmak zorunda!
Zonguldak'ta 68 yaşındaki bir vatandaş 22 yıl sonra yeniden kavuştuğu ve 28 ay süresince restoresiyle uğraştığı klasik aracı görenlerin dikkatini çekiyor. Ancak aracın sahibi vatandaş satılığa çıkarmanın üzüntüsünü yaşıyor...
Türkiye Taşkömürü Kurumu 1972 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nden 14 adet Chevrolet Suburban marka araç ithal ederek bünyesinde kullanmaya başladı. Araçlar ilk günlerde makam aracı olarak kullanılsa da zamanla yolcu taşımacılığı ve kaçak kömür mücadele ekiplerinin hizmetinde kullanıldıktan sonra hurdaya ayrıldı.
İHA'nın haberine göre şoför olarak çalıştığı TTK'dan ihale ile satın aldığı aracı 6 ay kullanan Kemal Albayrak, ısrarı üzerine bir arkadaşına satma kararı aldı. Arkadaşının vefat etmesi üzerine 22 yıl sonra çocuklarına ulaşan Kemal Albayrak, aracı geri satın aldı. Emekliliğini araçla ilgilenerek geçiren Albayrak, 28 aylık restorasyon sürecini tamamlayarak yollarla buluşturdu.
Aracın kullanımdan kaynaklı lamba, sinyal, cam lastiği gibi yedek parçalarını Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal eden Albayrak, bir süre kapalı garajda muhafaza etti. Belli sürenin sonunda garajı kullanamayacak olması sebebiyle yol kenarına park ettiği aracına bazı kişiler tarafından zarar verildiğini gören Albayrak, sahip çıkamadığı düşüncesi ile satılık ilanı verdi.
Üzülerek aracını satma kararı aldığını, kendisi gibi değer verecek kişiye satacağını söyleyen Kemal Albayrak şöyle dedi:
"Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekliyim. Şoförlük yaptım. Bu araçlar 1972 senesinde kargo gemisi ile Amerika'dan ithal edilmişti. 6 bölgeye o zamanlar TTK Bölge Müdürlükleriydi. İlk etapta makam arabası olarak kullanıldı. Sonraları toplu taşımada, kaçak kömürle mücadele ekiplerine verildi. En son hurdaya ayrıldı. Bir tanesini ben aldım. Üzülmez bölgesindekini aldım. Hala sağdır. İlk makam sahibi olan kişi Vahit Çelikel bey. O da zaman zaman gelir arabaya bakar. Onun makam arabasıydı. Emekli olduğumda ihale ile almıştım. Arabayı sattım 22 sene bir başka arkadaşımdaydı. Arkadaşım vefat etti. Çocuklarına rica ettim arabayı geri aldım. 28 aylık restorasyondan sonra bu hale getirebildim. Epey emek verdim. 22 yıl araba benden uzak kaldı. 22 yıl sonra emekli olduktan sonra insan hobilerinden vazgeçemiyor. Ben eskiden müzisyenlik yapardım. Zonguldak Motosiklet Kulübü'nü kurdum. Orayı da sağlık sebeplerinden dolayı bıraktım. Boşluğa düşmemek için oyalanmak için bir taraftan da aracı restore etmek istedim. Böyle bir işe giriştim."