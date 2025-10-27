235 bin TL'ye aldığı otomobili satmak isteyince hayatının şokunu yaşadı

Aracı alırken çok fazla incelemediğini aktaran M., “Adamlar araca 240 bin TL istiyordu. Oturduğum mahallede gördüm. 235 bine anlaştık. Aracı satın aldım. Taksi çıkması olduğu için fazla incelemedim. ‘Motoru iyi olsun’ dedim. Motoruna baktım ve iyiydi. Anlaşınca notere gittik ve üzerime devralma kararı aldım. Bundan 2-3 ay önce maddi sıkıntım nedeniyle satmaya karar verdim. Aracın birleştirilmiş olduğunu öğrenince aldığım kişiyi aradım. ‘Benim haberim yok’ dedi. Kendilerinin Adana’da kaporta üzerine iş yerleri var. Boyasını kendileri yapmışlar. Bir insan boyasını yaparken koltuklarını söküyor. Koltukları söküldüğü zaman da birleştirilmiş olduğu belli oluyor. Bana yalan söylediler. ‘Zararımı karşılayın ya da şikayetçi olurum’ dedim. ‘Ya da aracı geri alın, verdiğim parayı geri verin’ dedim. ‘Para yok’ dediler. 'Şikayetçi olmak istersen, şikayetçi olabilirsin' dediler. Vatandaşlara tavsiyem, araç alırken mutlaka ekspertizi yaptırsınlar. Ekspertizsiz araç almasınlar. Böyle vakalar oluyor” ifadelerini kullandı.