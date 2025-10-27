235 bin TL'ye aldığı otomobili satmak isteyince hayatının şokunu yaşadı
Kayseri'de 4 ay önce 235 bin TL'ye alınan otomobilin, 2 aracın birleşimiyle yapıldığı ortaya çıktı. Aracın sahibi, otomobili satın aldığı kişiye dava açtı. Aracı güvendiği için satın aldığını belirtek şahıs, ''Güvenmek iyi bir şey ama bazı insanlar da güvenini suistimal ediyorlar. Ben aracı aldım, güvendim. İnsan araç alınca mutlaka ekspertiz yaptırması gerekiyor. Yoksa benim gibi başı ağrır'' dedi.
Kentte bir manavda çalışan S.M., 27 Haziran’da mahalledeki bir kişiden 235 bin TL'ye anlaşıp, otomobil satın aldı. Otomobili bir süre kullanan M., satmaya karar verdi. M.'nın ekspertiz yaptırmasının üzerine, incelemede, otomobilde 2 aracın birleştirildiği ortaya çıktı.
Otomobili satamayan M., durumu aracı aldığı kişiye anlattı. ‘Haberim yok’ cevabını alan M., Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurup dava açtı.
Otomobilin alınmadan önce mutlaka ekspertize götürülmesi gerektiğini belirten M., “Güvenmek iyi bir şey ama bazı insanlar da güvenini suistimal ediyorlar. Kötü insanlar da çıkabiliyor. Ben aracı aldım, güvendim. Satmaya çalıştım. Sattığım kişiler de incelemek istediler. 'Şasilerde işlem var' dediler. ‘Kaportacıya gösterelim’ dedik. Kaportacı gelip baktı. 'Birleştirilmiş' dedi. Yine de güvenemedim. Ekspertiz yaptırdım. Ekspertiz de de aynısı çıktı. İnsan araç alınca mutlaka ekspertiz yaptırması gerekiyor. Yoksa benim gibi başı ağrır. Ekspertiz raporunda, ‘eklenmiş ve birleştirilmiş’ yazıyordu” diye konuştu.
Aracı alırken çok fazla incelemediğini aktaran M., “Adamlar araca 240 bin TL istiyordu. Oturduğum mahallede gördüm. 235 bine anlaştık. Aracı satın aldım. Taksi çıkması olduğu için fazla incelemedim. ‘Motoru iyi olsun’ dedim. Motoruna baktım ve iyiydi. Anlaşınca notere gittik ve üzerime devralma kararı aldım. Bundan 2-3 ay önce maddi sıkıntım nedeniyle satmaya karar verdim. Aracın birleştirilmiş olduğunu öğrenince aldığım kişiyi aradım. ‘Benim haberim yok’ dedi. Kendilerinin Adana’da kaporta üzerine iş yerleri var. Boyasını kendileri yapmışlar. Bir insan boyasını yaparken koltuklarını söküyor. Koltukları söküldüğü zaman da birleştirilmiş olduğu belli oluyor. Bana yalan söylediler. ‘Zararımı karşılayın ya da şikayetçi olurum’ dedim. ‘Ya da aracı geri alın, verdiğim parayı geri verin’ dedim. ‘Para yok’ dediler. 'Şikayetçi olmak istersen, şikayetçi olabilirsin' dediler. Vatandaşlara tavsiyem, araç alırken mutlaka ekspertizi yaptırsınlar. Ekspertizsiz araç almasınlar. Böyle vakalar oluyor” ifadelerini kullandı.