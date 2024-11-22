24 dakikada şarj, 620 km menzil: Hyundai IONIQ 9 görücüye çıktı
Güney Kore merkezli otomobil devi Hyundai, yeni elektrikli SUV modeli IONIQ 9'u görücüye çıkarttı. Sadece 24 dakikada yüzde 80 şarj olan IONIQ 9, 620 kilometre menzil sunuyor. Tasarımıyla da dikkat çeken elektrikli araç, 2025'in ilk yarısında satışa çıkacak. İşte Hyundai IONIQ 9 hakkında tüm detaylar...
Hyundai Motor Company, son teknoloji tasarım ve elektrikli araç teknolojisini bir araya getiren, geniş iç mekana sahip, üç sıralı ve tamamen elektrikli SUV modeli olan IONIQ 9'u tanıttı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, aracın dünya tanıtımı Amerika, Los Angeles'ta bulunan Goldstein House'da gerçekleştirildi. 2030'a kadar 23 adet yeni elektrikli araç (EV) modelini tanıtmayı planlayan Hyundai, 2022 ve 2023'te Dünya Yılın Otomobili Ödülleri'nde (WCOTY) üç kez birincilik kazandı.
IONIQ 9'un dünya prömiyeri, Hyundai Motor Company Başkanı ve Global Operasyon Direktörü Jose Munoz'un açılış konuşmasıyla başladı. IONIQ 9'un tanıtımının ardından etkinlikte, Hyundai markasını ve IONIQ 9'un tasarımını ele alan sergi düzenlendi. Sergi alanı, IONIQ 9'un gelişim yolculuğunu anlatırken aynı zamanda markanın geleceği hakkında da ipuçları verdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Company Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jaehoon Chang, IONIQ 9 modelinin Hyundai'nin elektrifikasyona olan bağlılığını ve güvenini temsil etiğini belirtti.
Chang, "Hyundai Motor Grubunun beğeni toplayan Elektrik-Global Modüler Platformu (E-GMP) ile geliştirilen IONIQ 9, olağanüstü bir iç mekan alanı sunarak kullanıcılara benzersiz bir yolculuk deneyimi sunarken küresel EV pazarındaki liderliğimizi de sağlamlaştırıyor." ifadelerini kullandı.
Yedi kişiye kadar oturma alanıyla öne çıkan IONIQ 9, üç sıralı bir oturma düzenine sahip. Bireysel ihtiyaçlara hitap eden bir iç mekan ve teknolojik özelliklerle dolu otomobil, ayrıca geniş bir iç mekan hissi uyandırıyor. Eliptik malzemelerle hazırlanan iç mekan, sakinleştirici tonlarla da karakterize edilmiş. Panoramik tavandan gelen doğal ışık ise kabine dingin ve doğal bir his sağlıyor.
IONIQ 9'un düz zemini de 6 veya 7 kişilik oturma düzenlemelerine olanak tanıyor. Birinci ve ikinci sıradaki rahatlama özellikli koltuklar, tam olarak yatırılabiliyor ve araca optimum konfor sağlıyor. Hatta araç şarj esnasında dört kişiye kadar üstün bir dinlenme olanağı sağlıyor. IONIQ 9 ayrıca, ikinci ve üçüncü sıralar birleştirildiğinde 1899 milimetre baş mesafesi ve 2 bin 50 milimetre bacak mesafesi sunuyor.