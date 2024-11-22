24 dakikada şarj, 620 km menzil: Hyundai IONIQ 9 görücüye çıktı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, aracın dünya tanıtımı Amerika, Los Angeles'ta bulunan Goldstein House'da gerçekleştirildi. 2030'a kadar 23 adet yeni elektrikli araç (EV) modelini tanıtmayı planlayan Hyundai, 2022 ve 2023'te Dünya Yılın Otomobili Ödülleri'nde (WCOTY) üç kez birincilik kazandı.

IONIQ 9'un dünya prömiyeri, Hyundai Motor Company Başkanı ve Global Operasyon Direktörü Jose Munoz'un açılış konuşmasıyla başladı. IONIQ 9'un tanıtımının ardından etkinlikte, Hyundai markasını ve IONIQ 9'un tasarımını ele alan sergi düzenlendi. Sergi alanı, IONIQ 9'un gelişim yolculuğunu anlatırken aynı zamanda markanın geleceği hakkında da ipuçları verdi.