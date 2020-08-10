24 yıllık Tofaş otomobiline fiyat biçemiyor

Sivas'ın Zara ve Ulaş ilçesinden başka yere gitmedim. Ben otomobilimle hiç il dışına gitmedim. Bu araç hiç il dışına gitmedi. Ben yola çıktığımda tabelalara bakarım, kaç ile gitmem gerekiyorsa ondan düşük hızla giderim. Tabelada 80 yazıyorsa ben 60'la giderim.