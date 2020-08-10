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  3. 10 Ağustos 2020 15:10

24 yıllık Tofaş otomobiline fiyat biçemiyor

Gül, aracıyla il dışına yolculuk yapmadığını belirterek, "Ben Bu otomobili 1996 yılında emekli olduğumda almıştım, Köy Hizmetlerinde çalışan birisinden. Bu araç 2 yıldır elimde. Ben bu aracın ikinci sahibiyim.

24 yıllık Tofaş otomobiline fiyat biçemiyor

OTOMOBİL SİVAS İL SINIRINDAN ÇIKMADI Gül, aracıyla il dışına yolculuk yapmadığını belirterek, "Ben Bu otomobili 1996 yılında emekli olduğumda almıştım, Köy Hizmetlerinde çalışan birisinden. Bu araç 2 yıldır elimde. Ben bu aracın ikinci sahibiyim.

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24 yıllık Tofaş otomobiline fiyat biçemiyor

Ben bu araçla en çok Ulaş ilçesine ve Küpeli köyüne gittim, geldim. Ben arabaya çok binmem, evimiz şehre çok yakın.

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24 yıllık Tofaş otomobiline fiyat biçemiyor

Sivas'ın Zara ve Ulaş ilçesinden başka yere gitmedim. Ben otomobilimle hiç il dışına gitmedim. Bu araç hiç il dışına gitmedi. Ben yola çıktığımda tabelalara bakarım, kaç ile gitmem gerekiyorsa ondan düşük hızla giderim. Tabelada 80 yazıyorsa ben 60'la giderim.

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24 yıllık Tofaş otomobiline fiyat biçemiyor

Arabayı çok kullanmam en fazla 5 dakikalık yola kullanırım, çarşıya gitmem. Çok şükür aracımla hiç kaza yapmadım, ehliyeti aldım alalı arabamla hiç kaza yapmadım. Şükürler olsun ben ceza görmedim. Motoru hiç tamir görmedi " dedi.

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