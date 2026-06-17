2.5 milyon TL'lik otomobilde kilometre oyunu! Gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı

"Aracın 25 bin kilometrede değil, 150 binde olduğunu öğrenince dünyam başıma yıkıldı"

Aracı alarak dayısının evine gittiğini aktaran A., "Evin önünde detaylı bakınca kaput üzerinde taş izlerini gördüm. Araçtan hiç anlamam ama 25 bin kilometrede bir aracın kaputunda bu kadar taş izi olması normal değil. Elazığ'a gelir gelmez, Skoda bayisine gittim. Ruhsatı ve kimliği vererek geçmiş kaydını öğrenmek istedim. Geçmiş kaydında öğrendim ki araç 7 Mayıs 2026'da 150 bin kilometrede bakıma girmiş. Bunu duyunca dünyam başıma yıkıldı. Galeriyi aradım durumu anlattım, 'İmkanı yok' dediler. 'Aracı alın, paramı geri verin' dedim. Onlar da 'Tabii ağabey, yaparız ama bayramdan sonra' dediler. Oyalama taktiğine geçtiler. Bayramdan sonra telefonlarıma cevap vermediler. İnternette şikayet sayfasına yazdım. Şikayetin ardından bana inanılmaz telefonlar geldi. Aynı şekilde İstanbul'da bir arkadaş 2023 model Superb alıyor, 30 bin kilometrede diye ama araç 236 bin kilometrede çıkıyor. İstanbul Ümraniye'de baş harfi A, son harfi M olan otomotivin şu anda ilanda olan 5 aracı var. Onlar da 2023 model ve kilometreleri 20-30 bin aralığında. Bunların hepsinin kilometresinin düşürüldüğüne adım gibi eminim. Ben yandım, başkasının yanmasını istemiyorum. Yetkililerden rica ediyorum, bu paralar kolay kazanılmıyor. Ben bugün özel sektörde çalışarak 40 bin lira para kazanıyorum. Aşağı yukarı 900 bin lira kadar dolandırıldım. Bu parayı hiç yemesem 2 yılda ancak toplayabiliyorum. Bu insanlar beni 2 yıla mahkum ettiler. Benim çocuklarımın hakkını yediler. Onların da cezalarını çekmelerini istiyorum. Bu suçun 3 ila 10 yıla kadar hapis cezası var. Hiç ceza almayacaklarmış gibi kendilerine güveniyorlar. Git şikayet et diyorlar, bunlar çeteler. Çok mağdur var" ifadelerini kullandı.