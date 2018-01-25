30 bin TL'ye kadar satılan ikinci el dizel otomobiller

İkinci elde en çok satışın yapıldığını düşündüğümüz, 25.000-30.000 TL bandında bulabileceğiniz DİZEL otomobilleri sizler için bir araya getirdik. Bu fiyat aralığında; yerli üretim olan Renault, Fiat gibi otomobillerin yanı sıra Audi, BMW ve Mercedes gibi premium sınıfın temsilcisi markaların modellerini de bulabileceksiniz.



NOT : Burada bulunan otomobil modellerine ait fiyat bilgisi bilgilendirme amaçlı olarak yazılmıştır.

