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  3. 25 Ocak 2018 11:45

30 bin TL'ye kadar satılan ikinci el dizel otomobiller

İkinci el otomobil alacakların aklında bir model yoksa öncelikle bütçesine göre araba bakmaya başlarlar. İşte 25.000-30.000 TL arasındaki 2.el dizel otomobiller.

30 bin TL'ye kadar satılan ikinci el dizel otomobiller

İkinci elde en çok satışın yapıldığını düşündüğümüz, 25.000-30.000 TL bandında bulabileceğiniz DİZEL otomobilleri sizler için bir araya getirdik. Bu fiyat aralığında; yerli üretim olan Renault, Fiat gibi otomobillerin yanı sıra Audi, BMW ve Mercedes gibi premium sınıfın temsilcisi markaların modellerini de bulabileceksiniz.

NOT : Burada bulunan otomobil modellerine ait fiyat bilgisi bilgilendirme amaçlı olarak yazılmıştır.

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30 bin TL'ye kadar satılan ikinci el dizel otomobiller

Alfa Romeo 147 1.9 JTD (2002-2003 Model)

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30 bin TL'ye kadar satılan ikinci el dizel otomobiller

Alfa Romeo 156 1.9 JTD / 2.4 JTD (2000-2002 Model)

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30 bin TL'ye kadar satılan ikinci el dizel otomobiller

Audi A4 1.9 TDI (1995-1996 Model)

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