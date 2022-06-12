315 bin TL’nin altında sıfır araç bulamayan vatandaş çözümü böyle buldu
Türkiye'de artan otomobil fiyatlarıyla birlikte 315 bin TL’nin altında sıfır araç bulamayan kullanıcı, çözümü buldu.
İkinci el araç satışlarında yılın ilk aylarından bu yana yaşanan fiyat artışı yüzde 40’a yaklaştı. Hareketliliğin en büyük nedenini de yatırım amaçlı yapılan alımlar oluşturdu.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “İnsanlar mobilite ihtiyacından ziyade ekonomik sebeplerden dolayı yatırım amaçlı olarak ikinci el araçlara yöneldi. Bu nedenle yılın başından bu yana ikinci el araçlardaki fiyat artışı yüzde 39’u buldu. Artışlar devam edecek. O yüzden ikinci elde hareketli ve sıcak bir yaz bekliyoruz. Özellikle mobilite ihtiyacı olanların bu ayı çok iyi değerlendirmeleri lazım” dedi.
Yılın ilk aylarından bu yana sıfır araç fiyatlarında da yüzde 35 oranında artış yaşandığına dikkat çeken Yalçın, “Artık 315 bin TL’nin altında sıfır araç kalmadı. 400 bin TL’nin altında ise pazarda sadece 20 adet otomobil modeli kaldı. Yaşanan bu durum da ikinci el pazarındaki hareketliliği etkiliyor” diye konuştu.
Otomotiv dünyasının data analizi konusunda lider firması Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yılın başından bu yana ikinci el araç pazarında yaşanan hareketliliğin devam edeceğini belirterek, mobilite ihtiyacı olanların bu dönemi iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.