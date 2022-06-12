315 bin TL’nin altında sıfır araç bulamayan vatandaş çözümü böyle buldu

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “İnsanlar mobilite ihtiyacından ziyade ekonomik sebeplerden dolayı yatırım amaçlı olarak ikinci el araçlara yöneldi. Bu nedenle yılın başından bu yana ikinci el araçlardaki fiyat artışı yüzde 39’u buldu. Artışlar devam edecek. O yüzden ikinci elde hareketli ve sıcak bir yaz bekliyoruz. Özellikle mobilite ihtiyacı olanların bu ayı çok iyi değerlendirmeleri lazım” dedi.