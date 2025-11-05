32 milyon araç sahibini ilgilendiriyor: 15 bin TL'si olmayan trafiğe çıkamayacak!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni azami prim listesi açıklandı. Buna göre, İstanbul'da dördüncü basamaktan sigorta yaptırmak isteyen araç sahipleri 14 bin 911 lira ödeyecek.
Otomobil, taksi, otobüs, traktör, motosiklet gibi araç sahiplerinin tamamını ilgilendiren zorunlu trafik sigortası azami prim listesi yayımlandı.
Sigorta Bilgi Merkezi tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptırdığında 14 bin 911 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkması halinde polis tarafından yakalanması durumunda ceza kesilip aracının bağlanması gerekecek.
PRİMLER NE KADAR OLDU?
NTV'nin haberein göre, trafik sigortası primlerine ortalama olarak yüzde 1 oranında zam yapıldı. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 44 bin 733 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 456 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.
Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 43 bin 467 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 245 lira oldu.
İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 42 bin 201 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 34 lira oldu.