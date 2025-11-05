32 milyon araç sahibini ilgilendiriyor: 15 bin TL'si olmayan trafiğe çıkamayacak!

PRİMLER NE KADAR OLDU?

NTV'nin haberein göre, trafik sigortası primlerine ortalama olarak yüzde 1 oranında zam yapıldı. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 44 bin 733 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 456 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.