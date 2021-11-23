37 bin TL'ye otomobil! Çinli şirket Türkiye pazarına giriyor
Kurdaki yükseliş ve çip krizi nedeniyle otomobil fiyatlarında artış devam ederken uygun fiyatlı modelleriyle dikkat çeken Çinli marka, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor.
2020 yılında başlayan pandemi sonrasında Türkiye’deki otomobil fiyatları orantısız bir şekilde artmaya başladı.
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İlk başlarda bu artışı otomobil üretiminde yaşanan sıkıntıya bağladık. Malum çok fazla otomobil üretilmemesi ve arz talep dengesizliği yüzünden otomobil fiyatları artmıştı.
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Fakat üretim bandındaki otomobil sayısı artsa da Türkiye’deki fiyatlar bir türlü düşmedi.
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2021 yılının ilk çeyreğinde otomobil fiyatları dengeye oturmak üzereyken bu sefer de ekonomik dengesizlikler ortaya çıktı.
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