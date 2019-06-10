40 bin liraya satılan ikinci el otomobiller
Ülkemizde sıfır otomobillerin yüksek fiyatlı olması ikinci el araçlara rağbeti artırıyor. İşte ikinci el piyasasında 40 bin liraya satın alınabilecek otomobiller...
Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ikinci ele yönelen vatandaşların uygun fiyatlı otomobil bulma istekleri devam ediyor.
Ramazan Bayramı öncesinde hareketlenen ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.
İŞTE 40 BİN LİRAYA ALINABİLECEK OTOMOBİLLER
Volkswagen Jetta
2009 model
Volkswagen Golf
2004 model