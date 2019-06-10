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  3. 10 Haziran 2019 08:31

40 bin liraya satılan ikinci el otomobiller

Ülkemizde sıfır otomobillerin yüksek fiyatlı olması ikinci el araçlara rağbeti artırıyor. İşte ikinci el piyasasında 40 bin liraya satın alınabilecek otomobiller...

40 bin liraya satılan ikinci el otomobiller

Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ikinci ele yönelen vatandaşların uygun fiyatlı otomobil bulma istekleri devam ediyor.

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40 bin liraya satılan ikinci el otomobiller

Ramazan Bayramı öncesinde hareketlenen ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.

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40 bin liraya satılan ikinci el otomobiller

İŞTE 40 BİN LİRAYA ALINABİLECEK OTOMOBİLLER
Volkswagen Jetta

2009 model

Volkswagen Golf

2004 model

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40 bin liraya satılan ikinci el otomobiller

Citroen C4

2008 model

Citroen C-Elysee

2013 model

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