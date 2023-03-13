400 bin TL'nin altında 3 model kaldı: İşte en ucuz otomobil fiyatları...
Türkiye'de 400 bin TL’nin altında sadece 3 adet sıfır araç bulunuyor: 400-500 bin TL’nin arasında ise 13 adet otomobil kaldı. İşte en ucuz otomobil fiyatları.
Türkiye'de 400 bin TL’nin altında sadece 3 adet sıfır araç kaldı, 400-500 bin TL’nin arasında 13 adet otomobil bulunuyor. Ortalama fiyat ise 459 bin TL.
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İşte 500 bin TL'nin altında alınabilecek 16 sıfır km otomobil...
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Otomobil satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,5 artarak 58 bin 907 oldu.
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Yine son bir ayda sıfır km araçların genelinde fiyatlarda ortalama yüzde 8’lik bir artış yaşandı.
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