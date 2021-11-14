5 bin TL'ye aldığı minibüse 45 bin TL harcadı! Son hali fabrikadan çıkmış gibi
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan klasik araba tutkunu Ahmet Şahin, 1981 model Ford minibüsü 5 bin liraya satın aldı. Aracı baştan aşağı yenileyen Şahin, 45 bin TL harcadı. 5 ustanın elinden geçen minibüsün son hali görenleri şaşırtıyor.
Klasik araçlara olan tutkusu minibüsçülük mesleğini yaptığı yıllarına dayanan Ahmet Şahin, daha öncesinde de farklı bir aracını "Çiçek Abbas" filminde bulunan kırmızı minibüse benzetmişti.
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5 bin liraya aldığı minibüsü yaklaşık 45 TL harcayarak orijinaline uygun bir şekilde yenileyen Şahin, bu işin meraklısı olduğunu belirtti.
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Şahin 5 yıl önce aldığı ve 1 yıl boyunca restore etmek için çabaladığı aracına gözü gibi bakıyor.
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Aracın orijinal parçalarının çok zor bulunduğunu dile getiren Şahin, Türkiye'nin farklı noktalarından parçaların getirildiğini söyledi.
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