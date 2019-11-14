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  3. 14 Kasım 2019 08:43

50 bin liraya kadar alınabilecek otomatik arabalar

Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ikinci el otomobillere ilgi artıyor. 50 bin liraya kadar satılan otomatik vitesli otomobiller en çok tercih edilen modeller arasında.

50 bin liraya kadar alınabilecek otomatik arabalar

Sıfır araba almaya bütçesi yetmeyenlerin imdadına ikinci el arabalar yetişiyor.

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50 bin liraya kadar alınabilecek otomatik arabalar

Model yılı, kilometresi, donanımı ve hasar durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterse de bazı arabalar daha çok tercih ediliyor.

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50 bin liraya kadar alınabilecek otomatik arabalar

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, az yakması, yedek parça ucuzluğu, ikinci elde satış hızı gibi etkenler araba almada etkili.

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50 bin liraya kadar alınabilecek otomatik arabalar

İkinci el otomobillerin bazılarına yaşları nedeniyle kredi çıkmasa da ihtiyaç kredisi faiz oranlarının uygun hale gelmesi nedeniyle ikinci ele rağbet sürüyor.

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