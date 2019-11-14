50 bin liraya kadar alınabilecek otomatik arabalar
Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ikinci el otomobillere ilgi artıyor. 50 bin liraya kadar satılan otomatik vitesli otomobiller en çok tercih edilen modeller arasında.
Model yılı, kilometresi, donanımı ve hasar durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterse de bazı arabalar daha çok tercih ediliyor.
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, az yakması, yedek parça ucuzluğu, ikinci elde satış hızı gibi etkenler araba almada etkili.